Tagestipp: «Go Tell» – Ein neues Morgenrot Von Schoggi bis Wilhelm Tell: Die Spielerinnen des Theaters Junge Marie arbeiten sich an Schweiz-Klischees ab. Regula Fuchs

Berge? Dann lieber Sanddünen: «Go Tell» der Jungen Marie. Foto: Ahmad Örnek

Berge, Kühe, Schoggi: Was taugen die Schweiz-Schablonen? Und welche Schweiz wollen wir? Das fragen sich die Spielerinnen der Jungen Marie – das ist der jugendliche Ableger des Aarauer Theaters Marie. Unter der Leitung von Julia Haenni arbeiten sich die jungen Frauen an Klischees ab und fragen, ob Wilhelm Tell und Co. noch als Posterfiguren einer modernen, diversen Schweiz taugen. (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.