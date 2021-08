Eröffnung in Grindelwald – Ein neues Hotel mit Nordwand-Geschichten Die Eiger-Lodge in Grindelwald Grund wurde feierlich eröffnet. Sie gilt als modernstes Haus im Gletscherdorf – und doch steht die Tradition im Zentrum. Anne-Marie Günter

Ganz in Holz und mit klaren Linien: Der Neubau Eiger-Lodge, gewissermassen direkt unter dem Eiger – und direkt neben dem Terminal der V-Bahn. Foto: Anne-Marie Günter

Als Bergführer Godi Egger die ehemaligen Baubaracken der Firma Losinger – sie baute die erste Firstbahn – übernahm und daraus das Mountain-Hostel machte, bestand Grindelwald Grund eigentlich nur aus Bahnhof und Parkplatz. Jetzt steht dort das neuste und modernste Hotel des Gletscherdorfs.

2009 übernahmen Gisela und Daniel Heller vom Eiger Selfness Hotel das Mountain-Hostel. Mit dem Ziel, es zu erneuern und zu erweitern. Nach fünfeinhalb Jahren Planung fiel die Umsetzung in die Corona-Zeit, und es dauerte nur elf Monate, bis die Anlage so stand, wie sie am Freitag offiziell und vom ganzen Dorf gefeiert wurde.