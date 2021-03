Janine Rüfenacht, Projektleiterin The Lab Hotel und Vizedirektorin Hotelfachschule Thun, Sandra Wehren, Vizedirektorin The Lab Hotel, und Christoph Rohn, Direktor der Hotelfachschule Thun (v. l.) posieren an der Hub Bar im Eingangsbereich. Rechts hinten sind das Cube Lab (helle Holzelemente) und der Workspace (rote Stühle) zu erkennen.

Foto: Patric Spahni