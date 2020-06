Neubau soll 2021 eröffnet werden – Ein neues Heim für die Pfadfinderinnen Das Heim der Mädchenpfadiabteilung Virus in Allmendingen ist in die Jahre gekommen und wird durch einen Neubau für 440’000 Franken ersetzt. Andreas Tschopp

Daniel Spengler, Präsident der Heimgenossenschaft (links), und der planende Architekt Claudius Straubhaar vor dem Pfadiheim in Allmendingen, wo die Profile für den Neubau stehen. Foto: Andreas Tschopp

«Das neue Heim soll eine Attraktion werden für die Pfadfinderinnen», sagt Daniel Spengler, genannt «Calmo» und heute Präsident der Genossenschaft Pfadfinderheime Kyburg Thun. Zur seit 65 Jahren bestehenden Trägerorganisation gehören die Pfadiheime Enzenbühl im Gwatt, Aare in Steffisburg, Riedern in Uetendorf und Virus in Allmendingen. Dieses Heim wurde 1970 im vormaligen Schützenhaus eingerichtet, das der dortige Schützenverein ein Jahr zuvor der Pfadfinderinnenabteilung Virus geschenkt hatte.