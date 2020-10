Aarauer kommt nach Langenthal – Ein neues Gesicht auf der Stadtverwaltung David Reichart ist ab 1. Januar 2021 Leiter des Stabs- und Rechtsdienstes im Amt für Bildung, Kultur und Sport.

Im Glaspalast geht ab kommendem Jahr ein neuer Leiter des Stabs- und Rechtsdienstes im Amt für Bildung, Kultur und Sport ein und aus. Foto: Beat Mathys

Der Langenthaler Gemeinderat stellt David Reichart als Leiter des Stabs- und Rechtsdienstes im Amt für Bildung, Kultur und Sport an. Der Stellenantritt erfolgt per 1. Januar, wie die Stadt mitteilt.

David Reichart wohnt in Aarau. Er absolvierte ein Jus-Studium an der Universität Zürich und war anschliessend in verschiedenen Aufgabengebieten tätig. Zwischen 2003 und 2015 arbeitete er als stellvertretender Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau sowie als Leiter der Stabsstelle Recht und Informatik/Logistik. Seit 2016 ist Reichart als Gemeindeberater bei der Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau tätig.

Die fundierte Aus- und Weiterbildung sowie die mehrjährigen beruflichen Erfahrungen von David Reichart sind nach Auffassung des Gemeinderates ideale Voraussetzungen zur Wahrnehmung und Erfüllung der Aufgabe bei der Stadtverwaltung Langenthal. Mit der Besetzung der Stelle als Leiter Stabs- und Rechtsdienst habe erfreulicherweise eine weitere Schlüsselposition im Amt für Bildung, Kultur und Sport besetzt werden können.

bey