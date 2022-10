Gewerbeverein Thun-Berner Oberland – Ein neues Gefäss für Unternehmen Der Gewerbeverein hat neuerdings eine Sektion Thun-Berner Oberland. Damit sollen «progressiv nachhaltig wirtschaftende Unternehmungen ab sofort eine Heimat erhalten».

Die aktuellen Mitglieder des Gewerbevereins Thun. Foto: PD

Zum Gewerbeverein Sektion Bern zählten sich bereits einige Unternehmen der Region und Stadt Thun. Mit der neu gegründeten Sektion Thun-Berner Oberland erhalten diese ein eigenes Gefäss. Dieses soll durch die Schwerpunkte «zukunftsgerichtet und innovativ gestalten», «partizipativ und konstruktiv den Dialog suchen» und «integrierend und motivierend wirken» auszeichnen, wie in einer Mitteilung steht.

Der in einigen Städten und Regionen aktive Gewerbeverein umfasst kleine und mittlere KMU mit Sitz in der Schweiz, die sich einer nachhaltigen Wirtschaft verpflichten. «Als Orientierung fürs Wirken gilt das folgende Credo: Einerseits ist dies die Nachhaltigkeit in sozialer Menschlichkeit, in ganzheitlicher Ökologie, fairer Wirtschaftlichkeit und kultureller Identität. Andererseits soll fair, verlässlich, menschlich, kompromissbereit, ehrlich, direkt und grosszügig gehandelt werden.» Dies steht in einer Mitteilung des Gewerbevereins Thun-Berner Oberland.

In der lokalen Sektion werden KMU und Unternehmen, aber auch Sympathisantinnen und Sympathisanten aufgenommen, die das Anliegen einer nachhaltigen und fortschrittlichen Wirtschaft teilen. «Als Unternehmerin ist mir die Vernetzung mit anderen regionalen Unternehmerinnen und Unternehmern, die zukunftsorientiert, nachhaltig und menschlich gestalten wollen, wichtig», sagt Anita Schrag, Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin von Simplyfine.

In kürzester Zeit konnten einige Unternehmen gewonnen werden, weitere Interessierte aus der Region Thun und Berner Oberland kommen laufend dazu.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.