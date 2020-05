Tourismus in Spiez – Ein neues Boot und mehr E-Bikes Rechtzeitig auf die Sommersaison hin werden touristische Angebote für Einheimische und Gäste wieder hochgefahren und erweitert. Guido Lauper

Das jüngste Angebot der Spiez Marketing AG (Smag): das Motorboot im Bild geführt von Smag Geschäftsführer Stefan Seger. Foto: Guido Lauper

Baulärm in der Bucht verspricht baldiges «Ländten» der hölzernen «Blümlere» auf dem neu gestalteten Spielplatz. Im Restaurant Freibad bei Fleur Kalbermatter und beim Bistro Pura Vida von Martin Zalud geniessen Einheimische und Gäste die ersten kulinarischen Köstlichkeiten. Bei letzterem präsentierte die Spiez Marketing AG (Smag) am Freitag das weitere Vorgehen in Sachen Tourismus – bald werden sowohl neue als auch bewährte Angebote wieder hochgefahren. Darunter die App «smarTrails», die drei digitale Rundgänge durch Spiez anbietet.