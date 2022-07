Eiger Ultra Trail wird 10 – Ein neues Abenteuer zum Jubiläum Der Startschuss zum nächsten Eiger Ultra Trail erfolgt vom 13. bis zum 17. Juli. Das 10-Jahr-Jubiläum wartet mit einer neuen Strecke auf.

Der Eiger Ultra Trail bietet eine wunderbare Kulisse. Foto: PD

Der Eiger Ultra Trail wurde im Jahr 2013 lanciert und war seit 2015 Teil der Ultra Trail World Tour und gehört nun ab 2022 zu den UTMB World Series. Gegen 3500 Teilnehmende aus über 70 Nationen messen sich auf unterschiedlichen Strecken in sieben Kategorien. Die Königsdistanz mit 101 Kilometern und über 6700 Höhenmetern verlangt von den Athleten Höchstleistungen und belohnt sie dafür mit einem unvergleichlichen Bergerlebnis.

Im Rahmen des 10-Jahr-Jubiläums gibt es einen neuen Trail. Die Teilnehmer umrunden dabei laut Mitteilung der Veranstalter das Weltnaturerbe und überwinden 250 Kilometer und 20’000 Höhenmeter im Auf- und Abstieg. Die Teilnehmer sind in Teams unterwegs und werden mit GPS getrackt. Sie starten am Mittwoch, 13. Juli, um 8 Uhr und sollten spätestens nach 100 Stunden zurück im Startort Grindelwald sein.

Die Strecke führt von Grindelwald via Stechelberg, Blüemlisalp nach Kandersteg, via Lötschenpass ins Wallis, wo nach der Durchquerung Blatten-Belalp und des Goms die Läufer via Grimselpass und Innertkirchen zurück ins Eigerdorf laufen. Ein Höhepunkt erlebt der Event mit dem Kids Race am Freitag, 15. Juli, ab 18 Uhr.

Dabei absolvieren die jungen Läuferinnen und Läufer nach Alterskategorie drei verschiedene Distanzen und werden mit einer Glace im Ziel empfangen.

pd

