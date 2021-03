Regionalgericht Oberland – «Ein neuerliches Delikt verträgt es nicht» Wegen mehrfachen Einbruchdiebstahls, Hausfriedensbruchs und Zechprellerei wird ein 29-jähriger Kosovare zu einer Geldstrafe verurteilt. Er darf aber im Land bleiben. Christoph Buchs

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Hier fand die Verhandlung gegen den 29-jährigen Beschuldigten statt. Foto: Patric Spahni

Zweifacher Diebstahl, dreifache Sachbeschädigung, dreifacher Hausfriedensbruch, zweifache Zechprellerei sowie mehrere Übertretungen gegen das Betäubungsmittels- und das Personenförderungsgesetz: Die Liste der Delikte, für die sich ein Kosovare gestern am Regionalgericht Thun zu verantworten hatte, ist lang.

Begangen hatte er die Taten im Zeitraum von Februar 2019 bis März 2020. In jener Zeit war der Mann in eine erhebliche Drogenabhängigkeit abgedriftet. Mit dem Suchtdruck versuchte er denn auch, das Geschehene zu rechtfertigen. «Es ging immer um Kokain», sagte der heute 29-Jährige, der in der Region aufgewachsen und wohnhaft ist. Dass er die Taten begangen hatte, bestritt er grundsätzlich nicht.