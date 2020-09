Paukenschlag in der Kommunikationsbranche – Ein neuer Werbekoloss für SBB, Post und Migros entsteht Die Traditionsagentur Wirz und der Onlinevermarktungsspezialist Webrepublic gehen eine Partnerschaft ein. Es entsteht ein Kommunikationsriese mit fast 400 Beschäftigten. Beat Schmid

Preisgekrönte Kampagne: Migros-Weihnachtsspot mit Wichtel Finn von Wirz Werbung. Foto: Screenshot

«Fast so kompliziert wie eine Frau. Aber pünktlich.» So stand es auf einem Inserat für die Uhrenmarke IWC, getextet von Wirz Werbung in den frühen Nullerjahren. Was heute mit Sicherheit einen Shitstorm auslösen würde, sorgte damals für Heiterkeit. Nicht nur der gesellschaftspolitische Wandel ist fundamental in dieser kurzen Zeit – auch die Werbung veränderte sich grundlegend.