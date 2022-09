Es gibt Jugendliche, die gerne mit 16 oder 17 Jahren abstimmen wollen. Warum deren Motivation bremsen? Foto: Nicole Philipp

An der Aare im Sommer einen Ruhetag einführen, damit man die Fische besser beobachten kann. Dem Pflegepersonal bessere Löhne bezahlen. Gratis-ÖV. Das sind alles Ideen von Berufsschülerinnen und Gymnasiasten im Alter von 16 und 17 Jahren. Wer sich mit Jugendlichen austauscht, merkt schnell: Sie haben Ideen, Visionen, Meinungen und wissen diese zu begründen. Entwicklungspsychologen sind sich einig: Argumente abwägen, Dinge priorisieren, Entscheide fällen, all das, was für das Abstimmen und Wählen wichtig ist, können 16- und 17-Jährige genauso gut oder schlecht wie 30-Jährige.