Einstimmig angenommen – Ein neuer Pfarrer für Grünenmatt An der Kirchgemeindeversammlung wurde Patrick Brand als neuer Pfarrer gewählt. Zudem wurde die Jahresrechnung 2019 genehmigt.

Amtstantritt am 1. Oktober: Patrick Brand wird neuer Pfarrer in Grünenmatt. Foto: PD

Weil Ingo Koch am 1. Januar 2020 eine neue Stelle in Aesch angetreten hatte, übernahm vorübergehend Stephan Urfer das Pfarramt in Grünenmatt. Er tut dies aber nur noch bis Ende Monat. Bereits am 10. März regelte der Kirchgemeinderat nämlich die Nachfolge: Patrick Brand wird neuer Pfarrer – mit einem 60-Prozent-Pensum, der Amtsantritt erfolgt am 1. Oktober. Am Mittwoch habe auch die Versammlung der Anstellung grünes Licht gegeben und Brand einstimmig als neuen Pfarrer angenommen, schreibt die Kirchgemeinde in einer Medienmitteilung. Dies, nachdem die Kirchgemeindeversammlung eigentlich für den 20. April vorgesehen gewesen war, aufgrund von Covid-19 allerdings nicht durchgeführt werden konnte.