Künftig Urnenabstimmungen? Infos einblenden

Da an einer Gemeindeversammlung in Reichenbach durchschnittlich rund 110 von 2800 Stimmberechtigten teilnehmen, soll in Zukunft über höhere Ausgabenbeschlüsse sowie wichtige Raumplanungsgeschäfte, wie die Gesamtrevision oder Ein-, Um- und Aufzonungen von mehr als 5000 Quadratmetern, an der Urne entschieden werden.

Der Gemeinderat Reichenbach empfiehlt, der Strukturreform 2020 zuzustimmen und die neuen respektive angepassten Reglemente (Totalrevision des Urnen- und Abstimmungsreglements, Änderung des Reglements Spezialfinanzierung über die Vorfinanzierung von Infrastrukturen und den Neuerlass des Reglements Spezialfinanzierung für die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens) zu genehmigen. Diese Reform regelt die Zuständigkeiten in der Gemeinde klarer und vereinfacht die buchhalterischen Abläufe. (hms)