Wacker Thun – Ein neuer Chef – und zumindest temporär ein neues Zuhause Andreas Kübli dürfte künftig den zweitgrössten Oberländer Sportclub präsidieren. Die Lachenhalle kann so bald nicht wieder genutzt werden. Adrian Horn

Das Wasser wird aus der Lachenhalle gepumpt. Foto: Patric Spahni

Auch das noch!

Den Leuten von Wacker Thun bleibt gerade nichts erspart. Es gab die sportlichen Probleme zu Beginn des Jahres, die in der unangenehmen Frage gipfelten, ob Vereinslegende Martin Rubin noch immer der richtige Trainer ist. Es gab den Entscheid der Stadt, auf den Bau einer Spielstätte zumindest in der gewünschten Form vorerst zu verzichten. Es gab im Playoff ein korrekt erzieltes Tor, das nicht zählte, eine Partie, die wegen eines Corona-Falls zunächst abgesagt wurde und dann doch stattfand, sowie das Viertelfinal-Aus in extremis.

Und nun bangen die Mitglieder des zweitgrössten Berner Oberländer Sportclubs um die Lachenhalle, gewissermassen das Zuhause des Vereins.