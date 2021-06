Wohnen im Alter in Roggwil – Ein Neubeginn für 15 Seniorinnen und Senioren Die Bewohnenden des Hauses Linde sind an einen neuen Standort des Alterszentrums Spycher gezogen. Das Haus Linde wird nun umgenutzt. Pauline Jacobi

Adelheid Russi trägt nach ihrem Umzug in einen Neubau des Alterszentrums ein Gedicht vor. Fotos: Beat Mathys

«Das ist ein historischer Moment für unser Dorf», sagt Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard (SP), als sie Zentrumsleiterin Karin Moser einen Blumenstrauss überreicht. Die Rede ist vom Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner vom Wohnheim Linde an den neuen Standort des Alterszentrums Spycher am Hofmattenweg.

Vor dem geschichtsträchtigen Haus Linde an der Dorfstrasse steht am frühen Nachmittag eine Pferdekutsche bereit, um den Grossteil der Bewohnenden in das gut einen Kilometer entfernte neue Daheim zu bringen. Diejenigen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, werden vom Pflegepersonal zu Fuss begleitet. Nur einer fährt ganz allein: der 93-Jährige Max Christen. Er habe seinen Kopf noch dran, sagt er lachend, bloss mit den Beinen hapere es. Er fährt im eigenen Auto ans neue Domizil.