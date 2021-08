Schulstart in Aarwangen – Ein Neubau wird mit Leben gefüllt Nach zweijähriger Bauzeit konnten die Schülerinnen und Schüler das neue Primarschulhaus in Aarwangen beziehen. Die Freude war auf allen Seiten gross. Melissa Burkhard

Die Erst- und Zweitklässler stürmen in den oberen Stock der neuen Schulanlage Sonnhalde Ost. Fotos: Beat Mathys

Es ist kurz vor acht Uhr im Schulhaus Sonnhalde Ost in Aarwangen. Und es ist wie immer am ersten Tag nach den langen Ferien: die Ruhe vor dem Sturm. In den Klassenzimmern treffen die Lehrpersonen letzte Vorbereitungen. Da wird die Gitarre gestimmt, die angekommene Gipfeli-Lieferung verteilt oder noch mal das Programm gecheckt.

Die Anspannung, die fast greifbar in der Luft liegt, gilt ausnahmsweise nicht nur dem neuen Schuljahr, das an diesem Morgen startet. Denn nicht nur das Schuljahr ist neu, sondern auch das Schulhaus.

Ein besonderer Moment

Nach zweijähriger Bauzeit kann das Schulhaus Sonnhalde Ost an diesem Morgen endlich eingeweiht werden. Der Neubau ersetzt das alte Primarschulhaus im Dorf, das zum Verwaltungsgebäude umgenutzt wird. So werden von nun an alle Schulstufen in der Sonnhalde unterrichtet.