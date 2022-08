24. Inferno-Triathlon – Ein «mystisches Erlebnis» Über 155 Kilometer und 5500 Meter im Wasser, auf dem Rad und zu Fuss – das ist der Inferno-Triathlon. Er findet am Samstag, 20. August, zum 24. Mal statt. Samuel Günter

Der Start des Inferno-Triathlons frühmorgens im Strandbad Thun sei ein mystisches Erlebnis, verspricht OK-Präsident Kaspar Grünig. Foto: PD

«Es ist ein mystisches Erlebnis», beschreibt OK-Präsident Kaspar Grünig den Start des Inferno-Triathlons. In den frühen Morgenstunden nehmen um die 550 Schwimmerinnen und Schwimmer im Strandbad Thun die 3,1 Kilometer lange Schwimmstrecke in Angriff. Am Samstag, 20. August findet der Wettkampf zum 24. Mal statt. Man könnte den Anlass eigentlich auch als Quadrathlon bezeichnen, besteht er doch aus vier Abschnitten: Die Radstrecke ist zweigeteilt – einerseits für Strassenräder, andererseits für Mountainbikes.