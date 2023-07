Podcast «Gesprächsstoff» vom Gurten – «Ein mutiges Programm – besser kann man ein Jubiläum nicht feiern» Der eine hätte Hecht mit Troubas Kater auf der Hauptbühne ausgewechselt,, dem anderen erschien Rosalia. Die Gurtenkritik der beiden Musikredaktoren Ane Hebeisen und Martin Burkhalter. Sibylle Hartmann als Host Ane Hebeisen als Gast Martin Burkhalter als Gast

Ein dadaistisches Gaudi mit Deichkind, eine Paartherapie mit Emotional Oranges, ein Dreiviertel-Gurten-Moment mit Troubas Kater. Oder vielleicht lieber ein bisschen koreanischer Kinderzimmer-Pop von Hatepop, ein Schuss Indie-Rock mit köstlicher Heroin-Schlurfigkeit von Lime Garden oder doch eher ein paar Gitarrenklänge vom mild galtereten «Kevin-allein-zu-Hause-Gesicht» Tom Odell?



So klingt es, wenn unsere beiden Musikredaktoren Ane Hebeisen und Martin Burkhalter in die Tasten hauen und Musik in Worte fassen. Und allen Daheimgebliebenen berichten, welche Band überwältig, überrascht oder enttäuscht hat.



In der vierten und letzten Folge des Podcasts Gesprächsstoff vom Gurten sprechen die beiden Konzertkritiker über ihre persönlichen Highlights, Diversität und Frauenquote des Programms und was das Hecht-Konzert mit ihnen angestellt hat.



Gaben ihre Wortkreationen in der letzten Folge vom Gesprächsstoff vom Gurten auch noch in Ton zum Besten: Die beiden Musikredaktoren Ane Hebeisen (links) und Martin Burkhalter. Foto: Christian Häderli

