Fritz Meister(1944–2021) – Ein Musikant aus Leidenschaft Die Blasmusik war für Fritz Meister zeitlebens eine Herzensangelegenheit. Nun ist der langjährige Präsident der Musikgesellschaft Erlenbach gestorben.

Fritz Meister (1944–2021) Foto: PD

Fritz Meisters Leidenschaft galt der Blasmusik, weshalb er im Jahr 1975 das Vereinspräsidium der Musikgesellschaft Erlenbach übernahm. Mit grosser Hingabe brachte er viel Schwung ins Vereinsleben. Als OK-Präsident zeigte er Organisationstalent und stand an Kreismusiktagen, Veteranentagungen des Berner Oberländischen Musikverbandes und an über vierzig vereinseigenen Anlässen der Musikgesellschaft als

organisierendem Verein vor.

Nicht nur repräsentieren, sondern anpacken: beim Bühnenbau, in der Küche – als Vorbild war er immer an vorderster Front dabei. Im Kreisverband und dem Berner Oberländischen Musikverband übernahm Fritz Meister für etliche Jahre das Präsidium. Als Motivator überzeugte er im Jahr 1986 die Musikgesellschaft zur

Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest in Winterthur.

Der Auftritt wurde mit dem Lob des anwesenden Komponisten belohnt. Fritz Meister war stolz, Präsident der Musikgesellschaft Erlenbach zu sein. Es war ihm vergönnt, bei vielen weiteren Empfängen im Dorf von Erfolgen und schönen Erlebnissen zu berichten. Er hatte wegweisende Spuren gelegt.

Musikant bis zum Schluss

Nach zwanzig Präsidialjahren übernahm Fritz Meister im nun fusionierten Musikverein Erlenbach-Diemtigtal als engagierter Appellführer, Materialverwalter und Musikkommissionsmitglied weiterhin verschiedene Aufgaben. Er war ein geselliger Mensch – an das gemütliche Beisammensein nach der Probe im Adler erinnerte er uns jeweils ausdrücklich.

Fritz Meister war ein begeisterter Musikant. Selbst die heimtückische Krankheit der letzten Wochen konnte dem nichts entgegensetzen. Er bestand darauf, den nach seinem Skiunfall im März eigens gemieteten Bass mit Drehventilen zu behalten, er werde wieder in die Proben kommen. Er freute sich sehr

darauf. Fritz hat als CISM-Veteran 60 Jahre aktiv musiziert.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.