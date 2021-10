Berner Mundartrock – Ein musikalischer Märchenabend für das Geschichtsbuch

Heute vor 50 Jahren spielten Rumpelstilz in Thun ihr allererstes Konzert. Zu hören gab es Hippie-Poesie und improvisierte Instrumentalmusik. Bassist Samuel Jungen erinnert sich an den Auftritt und an die Gründungszeit der Mundartrock-Pioniere.