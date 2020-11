Andreas Aebi im Porträt – Ein Multitalent wird Nationalratspräsident Der Alchenstorfer Andreas Aebi wird nächste Woche aller Voraussicht nach zum höchsten Schweizer gewählt. Es ist die vorläufige Krönung einer aussergewöhnlichen Politkarriere. Rainer Schneuwly (sda)

Andreas Aebi im Nationalratssaal. Seit 2007 geht er hier ein und aus. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Wenn der Nationalrat am kommenden Montag Andreas Aebi zum neuen Präsidenten bestimmt, wählt er ein Multitalent. Denn Aebi ist ausser Politiker auch Bauer, Auktionator und Inhaber eines Reisebüros.

Die Führung des familiären Bauernhofs in Alchenstorf hat er Anfang Jahr an den Sohn weitergegeben. Doch hilft der eben 62-jährig gewordene Aebi wenn möglich täglich auf dem Betrieb aus, wie er in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagt.

Als Auktionator versteigert Aebi seit 23 Jahren in der Schweiz und auch im Ausland beispielsweise Nutztiere oder das Inventar von aufgelösten Bauernhöfen. Aebis Reisebüro hat keine Angestellten und keine Verkaufslokalität: Es ist ein Familienunternehmen, das einige wenige Erlebnisreisen pro Jahr anbietet.