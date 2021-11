Krimi über Geldwäscherei – Ein «Moralapostel» verhindert lukrative Geschäfte Wieder einmal begibt sich der Berner Krimiautor Peter Beutler furchtlos in die Höhle des Löwen. Im neuen Kriminalroman zeigt er die Verflechtung von Banken, Justiz und Politik. Beatrice Eichmann

Auf den Cayman Islands, diesem Paradies für Steuervermeider, wird ein Attentat auf den unbequemen Whistleblower und Banker Konrad Kloter verübt. Foto: Alamy Stock Photo

Natürlich ist Konrad Kloters Sturz vom Rennvelo kein Unfall, sondern ein inszenierter Tötungsversuch. Der leitende Angestellte einer Zweigniederlassung des Schweizer Finanzkonzerns Cäsar Bieder auf den Cayman Islands soll ausgeschaltet werden. Mit seinen Warnungen vor Transaktionen dunkler Herkunft hat er Sand ins Getriebe gestreut. Der «Moralapostel», wie er abschätzig von den Drahtziehern genannt wird, weiss zu viel und verhindert lukrative Geschäfte.

Der promovierte Berner Chemiker Peter Beutler, 1942 in Zwieselberg geboren und später als Lehrer an einem Luzerner Gymnasium tätig, wird von einem starken Gerechtigkeitsempfinden angetrieben. Dieses hat sich in zahlreichen Kriminalromanen niedergeschlagen, die meist an reale Fälle in der Schweiz anknüpfen, sie aber romanhaft gestalten und sich daher Freiheiten erlauben.