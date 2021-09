Auf dem Grimselpass – Ein Monument zum Nachdenken Eine Granitstele zeigt auf der Passhöhe die Wasserscheide an. Das Monument wurde saniert und neu eingeweiht. Nathalie Günter

Alphorner Reto Schläppi spielt für das Wasserwende-Monument, das auf der Grimselpasshöhe saniert wurde. Foto: Anne-Marie Günter

Eine sieben Tonnen schwere natürliche Granitstele auf einem Sockel aus Steinblöcken, auf dem die Wappen von Guttannen und Obergoms farbig leuchten. Ein grosszügiges, gemauertes Halbrund lädt zum Verweilen ein. Das Monument, erhöht und leicht abseits der Passstrasse, erstrahlt in neuer Frische. «Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es verwahrlost, sagte Rosmarie Willener, damals Gemeinderätin von Guttannen, an der Feier.

Das Sanierungsprojekt wurde lanciert und fand viel Unterstützung, auch in der Gemeinde Obergoms, der Nachbargemeinde im Wallis. An der festlichen Einweihung tauschten Patric Zimmermann, Gemeindepräsident von Obergoms, mit dem Guttanner Gemeinderat Urs Zuberbühler gutnachbarlich in schönen Karaffen Wasser aus: Rhonewasser für Guttannen, Aarewasser für Obergoms.