Leserantwort – Ein Mondvogel, der sich in Bäumen versteckt «Forum»-Leser Jürg Kilian fand auf seinem Balkon ein Tierchen, welches zum Verwechseln ähnlich nach einem Aststückchen aussieht. Stellt sich heraus: Der Falter ist ein Mondvogel. Nikola Stosic

Der Mondvogel ist ein Experte im Tarnen. Foto: zvg

«Forum»-Leser Jürg Kilian entdeckte neulich ein merkwürdiges Tier auf seinem Balkon. Ein «fliegendes, kleines, morsches Aststückchen», wie er es nennt. Er wollte wissen, was es genau ist und wandte sich an die «Forum»-Leserschaft. «Es ist ein Mondvogel oder auch Mondfleck genannt. Er ist ein Nachtfalter aus der Familie der Zahnspinner», weiss Sepp Willener aus Oberburg. «Mit den Vorderflügeln dicht um den Körper gewickelt und dem gelb gefärbten, etwas nach unten versetzten Kopf sieht er tatsächlich aus wie ein abgebrochenes Zweiglein», schreibt Marianne Jeanmaire aus Toffen. Das sei aber Absicht. «Der Falter sitzt gern auf abgestorbenen Ästen und ist durch sein Aussehen perfekt getarnt. Das Weibchen lege die Eier an die Blattunterseite der Futterpflanze, insbesondere an Laubbäumen wie Eichen, Birken, Buchen oder Linden. (nis)