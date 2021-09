Kolumne von Markus Somm - Ein mittelmässiges Deutschland hilft niemandem

Vorteil Scholz: Wahlplakate für die Bundestagswahl in Berlin. Foto: Keystone

Zurzeit sieht es ganz danach aus, dass in Deutschland eine linke Regierung an die Macht gelangt. Olaf Scholz, der Kandidat der SPD, hat erstaunlicherweise Aussicht, ins Kanzleramt zu ziehen, zumal seine Konkurrenten, Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) in den Umfragen abgeschlagen sind. Entweder wird er mit Grünen und der Linken, Nachfolgern der ostdeutschen Kommunisten, koalieren oder allenfalls unter Einbezug der FDP, die sich noch recht gut hält.

Gewiss, das sind bloss Umfragen, bis zu den Wahlen kann noch viel geschehen, es sind Spekulationen aus Sicht eines Schweizers, die ich hier anstelle. Denn eine linke Regierung unter einem norddeutschen Kanzler ist eine Konstellation, die es zu bedenken gilt. In der Regel fuhr die Schweiz besser mit einer rheinisch geprägten CDU-Regierung – doch diese herrlichen Zeiten unter Adenauer oder Kohl sind lange vorbei. Angela Merkel, die kuriose grün-sozialdemokratische-etwas evangelisch-immer technokratische Kanzlerin der CDU war ohnehin ein Sonderfall. Hatte sie je eine Beziehung zur Schweiz? Wenn das so gewesen wäre, haben wir es kaum gespürt. Die alte BRD – wo die alte CDU den Ton angab – ist leider Vergangenheit.