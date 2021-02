Bern verliert in Freiburg – Ein miserables Zwischenzeugnis für den SCB Mit der 1:4-Niederlage gegen Gottéron hat der SC Bern als letztes Team in der National League die Hälfte der Qualifikation absolviert. Adrian Ruch

SCB-Goalie Tomi Karhunen allein gelassen: Gottérons Topskorer Killian Mottet schiesst unbedrängt zum 2:0 ein. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Nun hat auch der SC Bern 26 der 52 Matches in der Qualifikation absolviert. Die Bilanz: 7 Siege, 19 Niederlagen, letzter Platz. Dementsprechend miserabel fällt das Zwischenzeugnis aus. Wer hat die Erwartungen übertroffen? Niemand. Wer hat sie erfüllt? Wenige. Wer hat enttäuscht? Viele. Wer ist total durchgefallen? Einige.

«Also Angst hatten wir auch in den guten SCB-Jahren nie. Es war immer eine coole Challenge. Mitleid haben wir derzeit aber ebenfalls nicht», hatte Marc Abplanalp, Berner in Diensten Gottérons, gegenüber den Freiburger Nachrichten im Vorfeld des Zähringer Derbys gesagt. Und die Einheimischen kannten keine Gnade, verpassten dem Rivalen einen weiteren Dämpfer. 4:1 lautete am Schluss das eindeutige Verdikt zugunsten des Spitzenteams.

Wie eine Frontscheibe, die zersplittert

Dabei hatten die Mutzen hervorragend begonnen, die Gastgeber anfänglich unter Druck gesetzt. Erst nach 6 Minuten und 59 Sekunden musste SCB-Goalie Tomi Karhunen erstmals eingreifen. Bis zu diesem Zeitpunkt war sein Gegenüber, Reto Berra, schon sechsmal gefordert worden. Doch kurz darauf brachte Sandro Schmid Gottéron mit einem Ablenker entgegen dem Spielverlauf in Führung. Würde sich das dritte Zähringer Derby ähnlich entwickeln wie die zwei vorangegangenen Duelle? Gottéron hatte sich jeweils durch einen Treffer in der 59. Minute mit einem Tor Differenz (2:1 und 6:5) trotz klar negativer Schussbilanz durchgesetzt.

Die 3 Infos einblenden Killian Mottet

Der 30-Jährige, der gegen Bern den Goldhelm trägt, spielt die Saison seines Lebens. Das 2:0 ist schon sein 17. Treffer. Mit 33 Skorerpunkten hat er seine persönliche Bestmarke bereits übertroffen, obwohl noch 16 Spiele im Kalender figurieren. André Heim

Der Center ist beim SCB wohl jener Spieler, der sich in den letzten Wochen am meisten gesteigert hat. Doch seine Zukunft liegt nicht in Bern. Selber mag er sich zum Gerücht eines Wechsels zu Ambri nicht äussern, aber Sportchefin Florence Schelling bestätigt, dass Heim seinen Abgang angekündigt hat. Kyen Sopa

In der Swiss League gehört der 20-Jährige für La Chaux-de-Fonds zu den zuverlässigen Punktesammlern. Beim SCB wartet der Flügel trotz Einsatz in der ersten Sturmlinie noch auf einen Zähler.

Die Antwort lautet: nein. Denn das 1:0 bedeutete eine Zäsur. Das fragile Selbstvertrauen der Berner zersplittert mit diesem Gegentreffer wie eine Frontscheibe, auf die von einer Autobahnbrücke ein Stein geworfen wird. Die Mutzen befanden sich in der Folge in Schockstarre; selbst mit einem Mann mehr bekamen sie keinen Zugriff mehr aufs Spiel. Die Freiburger konnten bis zur ersten Pause schalten und walten, wie sie wollten. Hätten Benjamin Chavaillaz aus bester Position nicht daneben und Christopher DiDomenico kurz nach seinem 3:0 nicht an den, sondern zwischen die Pfosten geschossen, der Match wäre nach einem Drittel entschieden gewesen.

Die Berner bemühten sich im zweiten Drittel zwar, aber die Einheimischen kontrollierten das Geschehen mehrheitlich. Inti Pestoni sorgte im Powerplay für etwas Hoffnung; doch die Mannschaft Mario Koglers erweckte nie den Eindruck, als könnte sie die Wende erzwingen. Karhunen verhinderte mit ein paar spektakulären Paraden eine höhere Niederlage. Als das 4:1 fiel, befand er sich auf der Bank.

Anders als in der Schule wird der Erhalt des Zwischenzeugnisses nicht mit Ferien versüsst. Für den SCB geht es am Freitag gegen die ZSC Lions weiter; es ist die erste von fünf Partien innert acht Tagen. Noch bleibt Zeit zur Wiedergutmachung. Die definitiven Noten werden erst zum Saisonende verteilt.

Die weiteren Spiele

Der EV Zug bringt sich mit unschöner Regelmässigkeit um die Früchte seiner Arbeit. Zwei Wochen, nachdem die Zentralschweizer gegen die ZSC Lions trotz dreimaligem Viertore-Vorsprung verloren hatten, verspielten sie - wieder zuhause - gegen Biel ein komfortables 4:0, mussten in die Overtime, und verloren nach Penalties 4:5. Zug hinterlässt damit weiter einen zwiespältigen Eindruck. Der Vorsprung auf die ZSC Lions beträgt bei zwei Spielen weniger aber doch neun Punkte.

Genf-Servette erlitt mit dem 4:5 gegen Davos einen weiteren Rückschlag nach dem verpassten Cupfinaleinzug. Die Bündner korrigierten mit vier Toren im Mitteldrittel das 0:2-Defizit, Marc Wieser traf dreimal. Lugano holte mit dem 2:1 in Langnau den siebten Sieg in Serie.