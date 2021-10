Budget 2022 der Stadt Thun – Ein Minus von 8,7 Millionen Franken Die Stadt Thun präsentiert auch für 2022 ein defizitäres Budget. Kurzfristige Massnahmen seien deshalb aber nicht nötig, so der Gemeinderat. PD UPDATE FOLGT

Thun aus der Vogelperspektive (Gebiet Bahnhof/Ländte). Am Freitagvormittag informierte die Stadt über das Budget für das kommende Jahr. Foto: Christoph Gerber

Auch das zweite Budget der Stadt Thun nach der Corona-Situation schliesst mit einem Defizit ab. Einem Gesamtaufwand von 328,7 Millionen Franken steht ein Gesamtertrag von 320 Millionen Franken gegenüber. Das Defizit beträgt 8,7 Millionen Franken. «Höhere Steuererträge und tiefere Beiträge an die Lastenausgleichssysteme sind wesentliche Faktoren, dass das Defizit gegenüber dem Budget 2021 tiefer ausfällt», teilt die Stadt mit.

Die Investitionstranche 2022 liegt mit netto 22,2 Millionen Franken über dem Zehnjahresdurchschnitt von 15,6 Millionen Franken. Den Nettoinvestitionen von 22,2 Millionen Franken steht eine Selbstfinanzierung von 3,3 Millionen Franken aus der Erfolgsrechnung gegenüber, was zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 18,9 Millionen Franken führt.

«Trotz Aufwandüberschuss legt der Gemeinderat ein solides Budget 2022 vor und handelt mit den hohen Bauausgaben antizyklisch», wird Gemeinderätin Andrea de Meuron, Vorsteherin Direktion Finanzen Ressourcen Umwelt, in der Mitteilung zitiert.

Gegenüber 2021 wird für das Jahr 2022 ein um 7,6 Millionen Franken höherer Steuerertrag prognostiziert. Letzte Hochrechnungen ergeben, dass die Steuererträge bereits im Jahr 2021 höher als budgetiert ausfallen dürften. Zudem sinkt der Aufwand für die Beiträge an die sechs Lastenausgleichssysteme (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen, öffentlicher Verkehr, Lehrerbesoldungen, Familienzulagen und Neue Aufgabenteilung) um eine Million auf 66,8 Millionen Franken.

Neuverschuldung prognostiziert

Das Investitionsbudget 2022 liegt mit netto 22,2 Millionen um 11,2 Millionen Franken unter dem geplanten Vorjahreswert 2021. «Die Investitionstranche 2022 entspricht dem vom Gemeinderat für die Legislatur 2019–2022 anvisierten finanzpolitischen Ziel, wonach die Stadt rund 20 Millionen Franken pro Jahr investieren will», steht in der Mitteilung.

In der Erfolgsrechnung sind für den baulichen Unterhalt der steuerfinanzierten Aufgaben im Jahr 2022 total 16,6 Millionen Franken in den Bereichen Hoch- und Tiefbau budgetiert. Im Vergleich zu den Rechnungsjahren 2011 bis 2020 (durchschnittlich 15,1 Millionen Franken) liegt der Aufwand für den baulichen Unterhalt im Jahr 2022 um rund 10 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt.

Über die ganze Planungsperiode 2022 bis 2025 rechnet der Aufgaben- und Finanzplan mit Nettoinvestitionen von 64,4 Millionen Franken. Den Nettoinvestitionen steht eine Selbstfinanzierung von 18,5 Millionen Franken gegenüber. «Dies dürfte in den kommenden Jahren zu einer Neuverschuldung führen», so der Gemeinderat. Aufgrund der positiven Eigenkapitalstruktur sowie der generell gesunden Bilanzsituation erachte man die vorliegenden Resultate als akzeptabel, «und es drängen sich in der jetzigen Situation keine kurzfristigen Massnahmen auf. Die Stadt Thun kann in der Bilanz auf ein Nettovermögen zurückgreifen, welches ein verzögertes Handeln erlaubt.»

