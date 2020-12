Der Blick ins Nirgendwo: Schon im Jahr 2000 stellten Wissenschaftler fest, dass die mangelnde «gaze awareness» (gemeint ist: die Wahrnehmung der Blickrichtung) dazu führen kann, dass Unterhaltungen weniger befriedigend verlaufen. Während man in echten Meetings den Gesprächspartnern in die Augen schaut, sieht es in Videokonferenzen immer so aus, als würde man anderswo hinstarren. Das demotiviert die Vortragenden.