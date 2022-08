Mögliche Energiekrise in der Schweiz – Ein milder Winter würde «sehr helfen» Wie viel Strom und Gas die Schweiz diesen Winter braucht, hängt auch vom Wetter ab. Der letzte kalte Winter liegt zehn Jahre zurück. Doch das muss nichts heissen. Stefan Häne Patrick Meier

23 Grad im Winter: Der Januar 2007 brachte fast schon sommerliches Wetter. Im Bild: Junge Leute am Quai von Lugano. Foto: Karl Mathis (Keystone)

Wochenlang 10 Grad oder mehr, Schnee erst ab 1000 Metern, Nächte ohne Frost: Was in gewöhnlichen Jahren Klagen über den fortschreitenden Klimawandel nach sich zöge, könnte in diesem Winter auf breiter Front für Erleichterung sorgen.