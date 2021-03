«Emmentalwärts» – Ein Megaprojekt im Gegenwind Die 430 Millionen Franken teure Verkehrssanierung droht ins Stocken zu geraten. Einsprecher sind bereit, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen. Urs Egli

Die Carrosserie Baumann (Bildmitte) müsste weichen. Bei der Gaskugel könnte sie neu gebaut werden – falls der Kanton zahlt. Foto: Beat Mathys

Glaubt man dem Regierungsrat, werden die beim Kanton eingereichten 77 Einsprachen gegen die geplante 430 Millionen Franken teure Verkehrssanierung «Emmentalwärts» bis Ende Jahr bereinigt sein. Der bernische Bau- und Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus (SVP) begründet seine Zuversicht mit der Anzahl der Einsprachen, die sich «im erwartenden Rahmen» bewege. Das kantonale Tiefbauamt werde nun «mit den Einsprechenden Kontakt aufnehmen, um innerhalb der kommenden Monate einvernehmliche Lösungen zu finden».

Zwei Stolpersteine

Ob dieses Ziel zeitlich erreicht werden kann, ist fraglich. Zwar wird es bei etlichen Begehren nur um kleine Details gehen, die rasch bereinigt werden können. Aber das Tiefbauamt sieht sich auch mit schwergewichtigen Einsprachen konfrontiert. In Burgdorf trifft dies auf mindestens zwei Fälle zu: die Carrosserie Baumann an der Kirchbergstrasse und die Textilreinigung Manz an der Oberburgstrasse.