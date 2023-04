Lehrermangel erreicht Gymnasien – «Ein Mathelehrer muss mehr verdienen als ein Germanist» Auch an den Mittelschulen herrscht in Fächern wie Mathematik Lehrerknappheit, während es mehr als genug Deutschlehrer gibt. Bildungsforscher Stefan Wolter hat jetzt einen brisanten Vorschlag. Nadja Pastega

«Die Einheitslöhne an den Schulen müssen überdacht werden»: Bildungsökonom Stefan Wolter. Foto: PD

Lucius Hartmann unterrichtet Mathematik, Latein und Griechisch an der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon. Er ist Präsident des Verbands der Schweizer Gymnasiallehrpersonen. Und er ist besorgt. An den Gymnasien zeichne sich ein Lehrermangel ab, sagt Hartmann. «Schon heute unterrichten teilweise nicht ausreichend qualifizierte Lehrpersonen an den Gymnasien», sagt Hartmann. «Sie haben entweder kein Lehrdiplom oder sie haben eines, unterrichten aber ein anderes Fach. Manchmal werden auch Lehrpersonen angestellt, die noch nicht einmal den Fachabschluss an der Hochschule abgeschlossen haben, also keinen Master haben.»