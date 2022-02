Heilpädagogische Schule Langnau – Ein Massivbau im Holzkleid für 12,5 Millionen Franken Jetzt hat die Stiftung BWO das Baugesuch für ihr neues Schulhaus auf der Kniematte eingereicht. Im Sommer 2025 möchte sie es in Betrieb nehmen. Susanne Graf

Im Schulhof zwischen dem Neubau und der bestehenden Sporthalle (rechts) sollen Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Visualisierung: PD

Seit über 50 Jahren engagiert sich die Stiftung BWO für Menschen mit Beeinträchtigung. Dazu gehört auch der Betrieb einer heilpädagogischen Schule (HPS). Heute befindet sich diese in Langnau an der Lenggen, dort ist sie eingemietet in Räumen des Dahlia. Doch das Gebäude ist alt und nicht mehr sanierbar.