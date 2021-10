Apotheke aus dem Meer – Ein mariner Wurm als vielversprechender Lebensretter Das Hämoglobin im Blut des Wattwurms ist ein hocheffizienter Sauerstoffspeicher. Getestet wurde es bereits für die Konservierung von Spenderorganen. Nun sollen weitere Studien auch als Ersatz für künstliches Blut folgen. Barbara Reye

Wie ein Fisch atmet der Wattwurm im Wasser mit Kiemen. Foto: Getty Images, iStockphoto

Er ist ein kleiner, fingerdicker, bizarrer Wurm, der im Wattboden Sand frisst und bei Ebbe spaghettiförmige Häufchen im küstennahen Schlick hinterlässt. Doch wie kann der rund zehn bis zwanzig Zentimeter grosse Meeresbewohner, der wie ein Fisch mit Kiemen atmet, ohne Wasser überhaupt überleben?

«Er hält einfach sechs Stunden die Luft an», sagt der französische Meeresbiologe Franck Zal, der in den 1990er-Jahren mit Eimer, Spaten und Gummistiefeln in der Bretagne am Strand entlang zog, um die kuriosen Wattwürmer zu sammeln und danach im nationalen Forschungsinstitut CNRS in Roscoff zu untersuchen. Dass der Plattwurm Arenicola marina die Hälfte seines Lebens unter diesen extremen Bedingungen existieren kann, faszinierte den Wissenschaftler von Anfang an.