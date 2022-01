Die wichtigsten Schweizer Literaten – Ein Mann wird von der Schweizer Literatur reich beschenkt Der Literaturkritiker Charles Linsmayer bringt im Lesebuch «20/21 synchron» arrivierte Grössen mit Aussenseitern zusammen – viele der Beiträge sind Erstveröffentlichungen. Alexander Sury

Pantheon der Schweizer Literatur: Ganz links ist Max Frisch, rechts unten Peter Bichsel. Aber wer ist die Frau in der Mitte mit den orangen Haaren? Und erkennen Sie Ruth Schweikert und Annemarie Schwarzenbach? Foto: zvg

«In diesem Haus kann ein kleines Kind nachts einfach verschwinden. Niemand weiss wohin.» So beginnt der Text «Entbehrungen» des Berner Schriftstellers Lukas Hartmann im Lesebuch «20/21 synchron». Üblicherweise versammeln Anthologien und Lesebücher Texte, die bereits anderswo erschienen sind. Der Blick ist also ganz in die Vergangenheit gerichtet. Nicht so in diesem Buch des Herausgebers Charles Linsmayer: Er legt hier seine Auswahl von Literatur der mehrsprachigen Schweiz zwischen 1920 bis 2020 vor. Von den Texten der insgesamt 135 Autorinnen und Autoren sind 49 Originalbeiträge. Einer davon ist Lukas Hartmanns eindringlicher Anfang eines noch nicht veröffentlichten Familienromans. Er trägt den Arbeitstitel «Martha und die anderen» und lässt eine von Armut und Enge geprägte bäuerliche Kindheit aufleben. Mit Martha, ihren Kindern und Enkeln porträtiert Lukas Hartmann seine eigene Familie. Der Roman wird voraussichtlich im Herbst 2023 erscheinen.