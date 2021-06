Ernst Rolli aus Ersigen – Ein Mann in der Leere Die Schrebergärten im Aegelmoos wurden vor einem halben Jahr aufgelöst. Ein ehemaliger Besitzer erzählt, wie er sein Häuschen abbaute und dem Fleck Lebewohl sagte. Benjamin Lauener

Wo einst die Schrebergärten waren, herrscht heute Monokultur. Laut Ernst Rolli hat das auch Einfluss auf die Tierwelt. Foto: Christian Pfander

Der Mann steht in Windjacke und festen Schuhen auf dem Feld und wartet. Hinter ihm türmen sich Wolken, die Regen ankündigen, es riecht nach Kompost, Grillen zirpen. Der Mann heisst Ernst Rolli, und er kam früher öfter her. Bis Ende 2020 bewirtschaftete er im Aegelmoos in Ersigen seinen Schrebergarten. Dann war Schluss. Die Häuschen seien nicht zonenkonform, erklärte die Gemeinde. Alle Hütten mussten rückgebaut werden.

Wenn man Ernst Rolli fragt, mit welchen Gefühlen er zu den ehemaligen Schrebergärten zurückkehrt, überlegt er lange. Wehmut? «Wehmut, ganz bestimmt. Aber auch Enttäuschung über die Gemeinde.» Für Rolli war das Vorgehen der Behörden genauso schlimm wie die Situation selbst. Noch ein Jahr bevor die Schrebergärten wegmussten, seien auf Zusehen hin neue Häuschen bewilligt worden. «Hätte uns die zuständige Behörde vor vier oder fünf Jahren über den versäumten Zonenkonflikt informiert, hätte vielleicht niemand einen Pieps gemacht.»