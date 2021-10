Unfall im Emmental – Ein Mann fuhr in den Rüegsbach Ein Autofahrer kam von der Strasse ab, fuhr durch das angrenzende Wiesland und landete im Rüegsbach. Er musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Der Mann war von Affoltern in Richtung Hasle bei Burgdorf unterwegs. Foto: Thomas Peter

Bei einem Selbstunfall in der Gemeinde Rüegsau ist ein Auto am Montagabend in den Rüegsbach geraten. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Nach ihren Angaben war das Auto unterwegs von Affoltern in Richtung Hasle bei Burgdorf. Aus unklarem Grund geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn, kam links von der Strasse ab, fuhr rund 100 Meter durch das angrenzende Wiesland und kam erst im Rüegsbach zum Stillstand.

Der Lenker konnte sich selbständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Die Polizei untersucht den genauen Unfallhergang.

SDA/ps

Fehler gefunden?Jetzt melden.