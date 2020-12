Rückblick 2020 Infos einblenden

2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Ein kleines Virus hat unser Leben nachhaltig verändert. In unserem Rückblick werden wir bis am 9. Januar täglich wichtige Ereignisse des Jahres aus einer neuen, überraschenden Sicht beleuchten. Viele haben mit Corona zu tun, jedoch nicht alle.

Bisher sind erschienen:

Mitholz im Rampenlicht – Er präsidiert bald ein Geisterdorf (28.12.2020)

Kirchenbrand in Herzogenbuchsee - Er hat den Wiederaufbau verpasst (28.12.2020)