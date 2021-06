Exklusiver Badeort in London – Ein «Luft-Pool» für die reichen Bewohner der oberen Stockwerke In London ist ein transparentes Schwimmbecken in 35 Metern Höhe eröffnet worden. Nur wohlhabende Bewohner dürfen ihn nutzen, andere Mieter nicht.

Vermutlich der erste transparente Swimmingpool der Welt zwischen zwei Hochhäusern: In London genossen reiche Mieter einer Siedlung das warme Wetter und den «Sky Pool». Video: AFP, Reuters, Storyful

Am Montag haben einige Londonerinnen und Londoner pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang eine Abkühlung der besonderen Art genossen.

Foto: Aaron Chown (Getty Images)

Sie schwammen in einem transparenten Schwimmbecken mit Adrenalin-Faktor 35 Meter über dem Boden.

Foto: Alberto Pezzali (Keystone)

Luftaufnahmen zeigen die mutigen Schwimmerinnen und Schwimmer, die am Feiertag Spring Bank Holiday und zugleich dem bislang wärmsten Tag des Jahres zwischen zwei Hochhäusern zu fliegen scheinen.

Foto: Victoria Jones (Keystone)

Es handelt sich britischen Medien zufolge um den vermutlich ersten durchsichtigen Pool der Welt, der zwischen zwei Wolkenkratzern gebaut ist.

Foto: Aaron Chown (Getty Images)

Der Pool befindet sich zwischen zwei 10-stöckigen Wohntürmen in Londons Viertel Nine Elms und scheint in der Luft zu schweben.

Foto: Alberto Pezzali (Keystone)

Die Badenden können durch die transparenten Seiten den Blick auf das Parlament, die Themse und das London Eye geniessen.

Foto: Justin Tallis (Getty Images)

Der Pool wurde am 19. Mai für die Bewohner luxuriöser Wohnungen geöffnet.

Foto: Aaron Chown (Getty Images)

Nur wohlhabende Bewohner der Siedlung Embassy Gardens dürfen den Pool nutzen, andere Mieter nicht.

Foto: Victoria Jones (Keystone)

Der Pool ist 25 Meter lang, 5 Meter breit und 3 Meter tief.

Der Infinity-Pool besteht aus Acrylglas und fasst 400 Tonnen Wasser.

oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.