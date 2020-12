Gemeindeversammlung in Fahrni – Ein Lotto-Sechser, der zum Verkauf steht Ein Erblasser hat die Gemeinde als Nacherbe seines Vermögens eingesetzt. Jetzt wird die Steffisburger Liegenschaft verkauft. Stefan Kammermann

In dieser Liegenschaft an der Oberdorfstrasse in Steffisburg befand sich die Metzgerei Schlup. Dem Verkauf der Liegenschaft haben nun auch die Bürger von Fahrni zugestimmt. Foto: Roger Probst

«Für mich ist es wie ein Lotto-Sechser, als ich das hörte, musste ich erst dreimal leer schlucken», sagte Gemeindepräsident Stephan Althaus am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Fahrni. Mit dem «Lotto-Sechser» meinte Fahrnis Gemeindeoberhaupt ein verfrühtes Weihnachtgeschenk, welches der ehemalige Steffisburger Metzgermeister Heinz Schlup der Gemeinde beschert hat.

Schlup war weitherum bekannt und pflegte Geschäftsbeziehungen in der ganzen Region. «Besonders in Fahrni und Homberg kam er regelmässig mit seinen Fleischwaren auf den Cher», erläuterte Althaus. Schlup verstarb im Jahr 2011. Da er keine Nachkommen hatte, vermachte er das Vermögen seinem Bruder Peter, regelte aber bereits im Testament, dass später die Gemeinden Homberg und Fahrni auch bedacht werden. In diesem Jahr verstarb nun auch Peter Schlup, und so nahm die Sache ihren Lauf.

Vermögen: 1 Million Franken

Zum Nachlass gehören Wertschriften und eine Liegenschaft an der Oberdorfstrasse 18 in Steffisburg. Dort hatte Schlup jahrelang seine Metzgerei geführt. Gemäss Erbschaftsinventar liegt das gesamte Vermögen bei 1,044 Millionen Franken. «Die Hälfte davon erbt die Gemeinde Fahrni», erläuterte Althaus. Wie der Gemeindepräsident weiter ausführte, haben die Gemeinderäte von Fahrni und Homberg beschlossen, das Gebäude zu verkaufen.

Diesem Vorhaben bereits zugestimmt hat Ende November der Souverän von Homberg. Auch die 28 anwesenden Stimmberechtigten von Fahrni (knapp 4,5 Prozent) ermächtigten den Gemeinderat, die Liegenschaft zu verkaufen. Die beiden Gemeinden werden dazu nun eine Arbeitsgruppe bilden. Stephan Althaus rechnet damit, dass die Erbschaft rund eine halbe Million Franken in die Gemeindekasse spülen wird. «Dieses Geld können wir zum Beispiel für Investitionen nutzen», meinte er.

Im roten Bereich

Mit roten Zahlen rechnet das Budget für das kommende Jahr. Bei einem Gesamtaufwand von 3,1 Millionen Franken wird bei unveränderter Steueranlage von 1,78 Einheiten ein Fehlbetrag von 97’800 Franken ausgewiesen. «Die künftigen Steuererträge sind derzeit schwierig zu berechnen», sagte Finanzverwalter Kaspar Ryser. Zudem müsse die Gemeinde mit einem Rückgang von 75’000 Franken im Rahmen des Finanzausgleichs rechnen. Dank des Eigenkapitals von 1,4 Millionen Franken sei das Minus tragbar. Das Budget wurde oppositionslos gutgeheissen.

Genehmigt wurde ebenso ein Kredit von 190’000 Franken für ein Stufenpumpwerk im Gebiet Bach. Dieses soll künftig dafür sorgen, dass Trinkwasser zwischen den Gemeinden Unterlangenegg und Fahrni als Notwasserversorgung ausgetauscht werden kann. Das kantonale Amt für Wasser und Abfall wird den Bau finanziell unterstützen. Die Restkosten von rund 120’000 Franken werden sich die beiden Gemeinden teilen.

Schulhaussanierung in Planung

Wie Gemeinderat Martin Berger ausführte, macht sich die Gemeinde derzeit Gedanken, um die Sanierung des Schulhauses, der Turnhalle und der Gemeindeverwaltung in Etappen anzugehen. «Priorität hat das Schulhaus», sagte er. Der Gemeinderat habe dazu bereits einige Varianten studiert. Etwa in Sachen Heizung oder Dachausbau. «Weitere Ideen aus der Bevölkerung sind willkommen», so Berger weiter. Diese können bis am 8. Januar bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden.