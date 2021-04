Brauerei Napf in Walterswil – Ein Lichtblick in der Pandemie Schnell weg und gut benotet: Der Testverkauf mit dem neuen Napftrunk war ein Erfolg.

Brauer mit Tüftler-Gen: Martin Bühler. Archivbild: Thomas Peter

Braumeister Martin Bühler nutzte die Absatzflaute in den vergangenen Monaten, um zu tüfteln und zu pröbeln. Resultat war ein alkoholfreier Napftrunk auf Malz- und Kräuterbasis. 1200 Flaschen füllte er damit ab und bot sie über vier Testläden in der Region an. Die limitierte Erstabfüllung sei rasch ausverkauft gewesen und von der Kundschaft äusserst positiv beurteilt worden, teilt er nun mit.

Bühler will ihn deshalb über weitere Reformhäuser und Drogerien auf den Markt bringen. Die Zeit sei gekommen, schreibt er, «bei alkoholfreien oder stark alkoholreduzierten Gebräuen neue Wege zu beschreiten, ohne dabei ausgetretene Pfade der Grossindustrie zu beschreiten».

Kafibier und dunkles Biobier

Der Napftrunk ist nicht die einzige Neuentwicklung aus Walterswil: Martin Bühler erwähnt weiter ein Coldbrew Kafibier, das er mit einem Kaffeesommelier entwickelt hat. Weiter ist ein Biobier mit dem Namen Ursprung dunkel in Zusammenarbeit mit den Frischpunkt-Läden entstanden und auch dort erhältlich.

