Der Neffe von Fritz Chervet – Ein letztes Mal kämpft er auf der grossen Bühne Am diesjährigen Boxing Day bestreitet der Berner Profiboxer Alain Chervet nach zuletzt schwierigen Jahren seine Derniere. Heinz Heim

Noch ein Auftritt, dann ist Schluss: Nach dem Kampf am Stephanstag tritt Alain Chervet ab. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Ein Comeback von Alain Chervet ist sein Kampf beim Boxing Day am Stephanstag ja nur bedingt. Offiziell erklärte der 32-Jährige seinen Rücktritt bis dato nicht, auch mit dem Training hat er in Corona-Zeiten nie ausgesetzt, bestritt Sparrings und gewann auch bald die Einsicht, dass der letzte Kampf am Boxing Day 2019 nicht das Karriereende als Profi sein könne.