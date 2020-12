Eindrückliche Eiskathedrale – Ein leicht zugängliches Naturwunder Glacier 3000 präsentiert eine neue Attraktion. Eine natürliche Attraktion. In einer Eisgrotte, die gut zu Fuss erreichbar sei, biete sich dem Besucher ein «einmaliger Anblick».

In der Nähe der Talstation des Sesselliftes Ice Express können Interessierte eine Attraktion besuchen: Eine natürliche Eiskathedrale. Foto: PD

«Auf Glacier 3000 gibt es eine neue, völlig natürliche Attraktion: die Eiskathedrale», schreiben die Verantwortlichen von Glacier 3000 in einer Mitteilung. «Diese Eisgrotte wird Liebhaber atypischer Landschaften und Fotofans begeistern.» Sie könne bequem erreicht und auf eigene Verantwortung besichtigt werden.

Entstehung der Eiskathedrale

Die natürliche Eisgrotte, auch «die Mühle» genannt, sei durch einen Siphon-Effekt entstanden. Im Frühling und Sommer fülle sich dieser Hohlraum mit Wasser. Das schmelzende Eis und die Anhäufung von Rückständen verstopfen den Abfluss: ein See entsteht. «Im Herbst gibt der Pfropfen nach, das Wasser wirbelt wie in einem Siphon (daher der Name «Mühle») heraus und gibt eine Grotte frei, die jedes Jahr – je nach den Bedingungen, die im Sommer herrschten – unterschiedlich ist.»

Die Verantwortlichen versprechen ein «einzigartiges Erlebnis». Foto: PD

Diese natürliche Grotte von etwa zwanzig Metern Länge sei ein «einzigartiges Erlebnis»: «Die Lichter reflektieren an den Eiswänden, und es entstehen Bilder wie aus einer anderen Welt.»

Zugang zur Grotte auf eigene Verantwortung

«Die Grotte kann zu Fuss in 15 Minuten von der Talstation des Sessellifts Ice Express aus erreicht werden», heisst es in der Mitteilung. Ein markierter Weg führe Besucher «in völliger Sicherheit» hin. Der Standort sei durch ein Schild gekennzeichnet, aber der Zugang erfolge auf eigene Verantwortung. «Da der Boden vereist ist, ist es wichtig, sich vorsichtig fortzubewegen.» Unsichere Wetterverhältnisse im Winter und Anhäufung von Schnee vor dem Grotteneingang führten dazu, dass der Zugang nicht den ganzen Winter über garantiert werden könne.

Die Attraktion sei in 15 Minuten von der Talstation des Ice Express aus zu Fuss erreichbar. Foto: PD

pd/sgg