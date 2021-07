Die beste Ferienlektüre – Ein Leben wie im Buch Kurz nach Erscheinen ihres neuen Werks ist Bestsellerautorin Lucinda Riley gestorben. Wie geht es weiter? Und: Was Sie diesen Sommer sonst noch lesen müssen. Nina Kobelt

Lucinda Riley hinterlässt eine Romanserie über sechs adoptierte Schwestern, die am Genfersee aufgewachsen sind. Im letzten Band beschreibt sie, wo die siebte Schwester lebt und was ihre Geschichte ist. Foto: Catherine Gonsholt Ighanian

Die Anteilnahme an Lucinda Rileys Tod, so ist von ihrem deutschen Verlag Penguin zu erfahren, sei riesig. Unzählige Fans hätten sich gemeldet und der Familie ihr Beileid ausgedrückt. Die Bestsellerautorin starb vor wenigen Wochen, nach vierjähriger Krankheit. Sie wurde nur 56 Jahre alt. Die Botschaft kam für viele Leserinnen überraschend.

Lucinda Rileys berühmtesten Romane gehören der Sieben-Schwestern-Reihe mit Titeln wie «Die Mondschwester» oder «Die Sturmschwester» an. Die Protagonistinnen der Serie, Ally, CeCe, Elektra, Maia, Star und Tiggy, sind vielen ans Herz gewachsen, und die Geschichte der siebten, bisher nicht auffindbaren Schwester, wird nun also in «Die verschwundene Schwester» erzählt. Das Buch erschien Ende Mai. Kurz davor hatte Lucinda Riley via soziale Medien angekündigt, dass das Geheimnis um Pa Salt, den Vater der Schwestern, der alle sechs adoptiert hatte und ihnen am Genfersee ein Zuhause schenkte, in einem weiteren achten Band gelüftet werden würde.

Doch zurzeit weiss man nicht, ob es diese Folge überhaupt gibt, es ist unklar, ob die verstorbene Autorin sie beenden konnte. Es ist anzunehmen, dass das nicht der Fall ist. Von Lucinda Rileys Familie werde es in den nächsten Wochen eine offizielle Mitteilung zum achten Band «Atlas – Die Geschichte von Pa Salt» geben, so der Verlag. Auf Bücherverkaufsplattformen taucht als Erscheinungsdatum von «31. Dezember 2021» über «Oktober 2022» bis «demnächst» alles auf – was zu deuten ist als: Man weiss es einfach nicht.

In Lucinda Rileys Geschichten wird stets die Liebe und das Leben gefeiert. Die Autorin selber hinterliess Familie, Freunden und Fans die Botschaft: «Durch den Schmerz und die Freude, die ich auf meiner Reise erlebt habe, habe ich die wichtigste Lektion gelernt, die uns das Leben schenken kann: Der Moment ist alles, was wir haben.»

Und deshalb sind Spekulationen darüber, wie es weitergehen soll, müssig. Geniessen wir, was wir haben: Einen Stapel tiefgründiger, herzlicher, spannender Bücher, die unsterblich sind.

Wer ist die siebte Schwester?

Die verschwundene Schwester von Lucinda Riley.

Worum geht es? Die sechs Schwestern d’Aplièse tragen alle die Namen der Sterne des Siebengestirns Plejaden. Doch eine fehlt, und sie wissen auch nicht, wer Meriope sein könnte, sie ist nicht mit ihnen am Genfersee aufgewachsen. Nun überbringt der Anwalt der Familie die Nachricht, dass er eine Spur entdeckt habe: Ein Weingut in Neuseeland und die Zeichnung eines sternförmigen Rings sollen den Weg zur verschwundenen Schwester weisen. Die Suche nach ihr beginnt: Ist es Mary McDougal aus Neuseeland, die gerade auf Weltreise ist, oder ihre Tochter Mary-Kate? Oder am Ende keine von den beiden? Parallel arbeitet Mary ihre Familiengeschichte im Irland der 1920er- und 1950er-Jahre auf.

Wer steckt dahinter? Die nordirische Bestsellerautorin Lucinda Riley (1965–2021).

Warum soll man das lesen? Die Frage erübrigt sich für alle, die Ally, CeCe, Elektra, Maia, Star, Tiggy schon kennen – man muss einfach wissen, wer Meriope ist. «Schwestern»-Neueinsteigerinnen seien die rasante Story und die atemberaubenden historischen Fakten (in einen Roman verpackt) der Republik Irland ans Herz gelegt.

In diesem Roman will man wohnen

Worum geht es? Die Londoner Krankenschwester Lissa kümmert sich um alle – nur zu wenig um sich selbst. Erst ein traumatisches Erlebnis macht ihr klar, dass sie eine Auszeit braucht: irgendwo, wo es ruhig ist, alle nett zueinander sind und der Himmel weit ist. Und das ist schliesslich dort, wo Ex-Soldat Cormac lebt: in einem schottischen Dorf. Diesem fehlen neue Impulse. So tauschen die beiden, ohne einander zu kennen, ihre Wohnungen für drei Monate.

Wer steckt dahinter? Jenny Colgan, schottische Chick-Lit-Königin («Die kleine Bäckerei am Strandweg«). Und ja, das fiktive Dorf kennen wir auch schon. Das ist der dritte Band, der in dieser Idylle spielt.

Warum soll man das lesen? Schottisches Dorf, ein Sommerfest, liebenswerte Figuren, grosse Herzen: Dieser Roman ist so wohlig, dass man nach wenigen Seiten darin leben möchte. Oder zumindest seine Ferien darin verbringen will.

Wölfe, schöne Augen und eine Protagonistin, die nicht aufgibt

Worum geht es? Bleiben wir in Schottland und lernen wir einen anderen Kriegsgeschädigten kennen: den Ex-Elitesoldaten Nevis. Mit ihm soll die deutsche Wolfsforscherin Kaya im Rahmen eines Naturprojekts wilde Wölfe ansiedeln. Und so hockt sie im Herrenhaus in den Highlands mit Nevis, er ist attraktiv, und seine Augen haben die Farbe «Sturmgraublau des schottischen Himmels». Eine erste Zusammenarbeit endet katastrophal. Aufgeben? Never, Nevis, sagt sich Kaya.

Wer steckt dahinter? Rena Fischer reist gern, sie lebte und arbeitete einige Jahre in Irland und Spanien, bevor sie anfing, Bücher zu schreiben. Und das stört am Anfang auch gewaltig: Die Tatsache, dass die Autorin aus Deutschland kommt und ihren Leserinnen Schottland zu erklären versucht, statt sich auf die Handlung zu konzentrieren. Doch mit der Zeit wird das nebensächlich. Weil einfach zu viel passiert, als dass man sich über die Reiseführerausführungen ärgern könnte.

Warum soll man das lesen? Weil Rena Fischer einem neben der Lust auf die schottischen Highlands auch Wissen über Wölfe vermittelt. Das ist fast spannender als die Love-Storys, die sich in diesem rauen Klima sanft und leise entwickeln.

Eine kühle Brise im heissen Sommer – auf an die Nordseeküste

Worum geht es? Ellen hat sich schon immer wie eine Art Besucherin in ihrem eigenen Leben gefühlt – nicht ganz wohl. Ausser einmal, als Kind, als sie mit ihrer Mutter auf den Halligen, einer Marschinselgruppe in der Nordsee, lebte. Nun kehrt sie zurück und trifft auf Liske, die damals wie eine Schwester für sie gewesen war. Die Annäherung geht nicht ohne Konflikte vonstatten, ein feiner Hauch einer Liebesgeschichte weht durch das Buch, in dem es oft zu regnen scheint, und vor allem: Da ist so viel Natur. Theodor Storm, der seine Novelle «Schimmelreiter» in dieser Gegend ansiedelte, hat einen kleinen Gastauftritt! Das ist möglich, weil es eine zweite, historische (und nicht minder spannende) Erzählebene gibt.

Wer steckt dahinter? Klara Jahn ist eines von mehreren Pseudonymen von Julia Kröhn, einer Vielschreiberin: Die Historikerin ist bekannt für ihre Einblicke in die Geschichte der Orte und der Menschen, und gibt im Halbjahrestakt Bücher heraus. Eben erschienen – unter anderem Namen: Catherine Aurel: «Bella Donna. Die Schöne von Florenz» (Penguin).

Warum soll man das lesen? Weil es wahnsinnig schön geschrieben ist! Die Sprache trägt einen fort, auch ans Wattenmeer, und das ist ein angenehmes Gefühl, selbst wenn man noch nie da war. Ausserdem spricht die Autorin die Folgen des Klimawandels an – die Inseln liegen nur wenige Meter über dem Meeresspiegel und werden immer öfter einfach überspült («Landunter»).

Die Geister, die sie nicht rief

Worum geht es? Liv Molyneaux zieht in das alte Haus ihres Vaters in Bristol ein. Er ist verschwunden, und Liv glaubt nicht an die Theorie der Polizei, dass er Selbstmord begangen hat. Sie hofft, zwischen Martins Sachen in der Wohnung und der Buchbinderwerkstatt einen Hinweis zu finden. Nachts wird sie immer wieder von seltsamen Geräuschen und dem Weinen eines Babys geweckt. Im zweiten Erzählstrang geht es um Bethia, von Beruf Ehefrau, die das Armenhaus in Bristol unterstützt – es sind die 1830er-Jahre. Dort kommt eine Frau mit Namen Louisa unter, und damit die düstere Geschichte von Bethia ans Licht.

Wer steckt dahinter? In Katherine Webbs Romanen spukt es immer – und wenn nicht, dann ist da zumindest Übersinnliches zu finden. Sanft, gerade so, dass einem beim Lesen jeweils ein wohliger Schauer über den Rücken fährt.

Warum soll man das lesen? Einerseits, weil jetzt genug Zeit (Sommer! Ferien!) für einen solch spannenden Schmöker ist. Andererseits, weil man wieder einmal viel lernt – zum Beispiel über Sklaverei und die Aufarbeitung dieser problematischen Epoche in England.

Diese Frau segelte allen davon – und ein Pirat kommt auch noch vor

Worum geht es? Niederlande, Ende des 17. Jahrhunderts: Um der Enge ihrer unglücklichen Ehe zu entfliehen, versucht die Malerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian in Amsterdam einen Neuanfang. Ihr grosser Traum ist es, eine Überfahrt ins ferne Surinam zu ergattern, um im tropischen Regenwald die Vielfalt der Schmetterlinge zu studieren. Der Start in der Stadt ist holprig. Aber Maria gibt nicht auf. Und als sie erreicht, was sie will – ein Schiffsticket –, taucht der geheimnisvolle Jan de Jong auf. Und sie zögert. Ach!

Wer steckt dahinter? Die Bremerin Ruth Kornberger liebt Schiffe und Geschichten über Abenteurerinnen: Hätten sie zur gleichen Zeit gelebt, wären die Autorin und Frau Merian bestimmt beste Freundinnen geworden.

Warum soll man das lesen? Wahnsinn, dass diese Frau nicht bekannter ist: Maria Sibylla Merian reiste 100 Jahre vor Humboldt auf eigene Faust nach Südamerika, um dort Pflanzen und Insekten zu erforschen. Heute zieren ihre – wunderschönen! – Blütenbilder weltweit Kalender und Postkarten, ihr Porträt war auf dem 500-Mark-Schein abgebildet, Schulen und ein Forschungsschiff sind nach ihr benannt. Mehr Abenteuer geht nicht.

