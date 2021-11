Diagnose Diabetes – Ein Leben mit Sensor, Pen und Kontrollgerät Benjamin Lüthi ist 18 Jahre alt, beendet bald seine Lehre, spielt Eishockey – und hat Diabetes. Einschränken lässt er sich davon nicht. Cornelia Leuenberger

Benjamin Lüthi hat gelernt, mit seiner Krankheit umzugehen – und mit dem Pen, dem Instrument, mit dem er sich Insulin spritzt. Foto: Beat Mathys

«Das ist einfach so, daran lässt sich nichts ändern.» Diesen Satz wird Benjamin Lüthi während des Gesprächs noch ein paar Mal wiederholen. Immer dann, wenn es darum geht, ob und wie ihn seine Krankheit einschränkt. Der 18-Jährige geht mit grosser Gelassenheit damit um, dass er an Diabetes Typ 1 leidet. Sein Körper produziert kein Insulin.

Diagnostiziert wurde die Krankheit vor fünf Jahren. «Am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was das bedeutet», erinnert sich Benjamin Lüthi. Erst als er sich nach einer Woche im Spital zum ersten Mal selbst Insulin spritzen musste, kam die Realität beim damals 13-Jährigen an. Und ist geblieben: Sensor, Kontrollgerät und Pen gehören seither einfach dazu, 24 Stunden am Tag.