Bahnwärter an der Linie Bern–Luzern – Ein Leben mit der Barriere Ist die Schranke zwischen Schüpbach und Signau zu, löst das bei vielen Autofahrern Ärger aus. Früher richtete sich dieser schon mal gegen Christian Ulmann persönlich. Susanne Graf

Seit 25 Jahren wohnen Christian und Fanny Ulmann im Bahnwärterhaus bei Schüpbach. Fotos: Beat Mathys

An heissen Nachmittagen sieht man sie häufig auf der Bank vor ihrem kleinen Haus sitzen. Dann geniessen Christian und Fanny Ulmann den Schatten und beobachten den Verkehr, der sich von Schüpbach her an ihnen vorbei Richtung Signau bewegt. Manchmal ergibt sich sogar ein kurzer Schwatz. Denn sehr oft sind die Passanten vor Ulmanns Haus zu einem Halt gezwungen. Zu jeder vollen Stunde und immer Viertel vor und Viertel nach ist die Barriere neben ihrem Daheim zu. Wenn Güterzüge unterwegs sind, auch häufiger.

Seit die Züge doppelspurig fahren, bleiben die Schranken schon mal bis zu fünf Minuten unten – unerträglich lange, kommt es Gehetzten vor. Das Paar am Haus neben der Barriere wird von seiner Bank aus schon manches Zeichen der Ungeduld beobachtet haben.