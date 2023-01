Vor dem Vortrag von Nicolas Hojac in Spiez – Ein Leben in der Vertikalen Am Freitagabend berichtet der Profialpinist Nicolas Hojac vom Bergsteigen und von Projekten vor der Haustür, aber auch in den entlegensten Regionen der Welt. Bruno Petroni

Felsklettern am Mönch: Nicolas Hojac. Foto: PD / Thomas Senf

Er will nicht nur von Erfolgen berichten. Sondern auch davon, wie es ist, wenn man bei einer Expedition auf einen Sechstausender wegen zu viel Neuschnees nicht mal bis zum Wandfuss vorstossen kann und unverrichteter Dinge wieder abreisen muss – wie erst kürzlich in Indien: Nicolas Hojac bereiste im vergangenen Jahrzehnt viele abgelegene Ecken der Welt von Asien bis nach Südamerika – und erzählt unterstützt von atemberaubendem Film- und Bildmaterial in seinem neuen Vortrag «Sehnsucht – die Berge» davon.