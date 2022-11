Neues Museum in Oberhofen – Ein Leben für die Countrymusik Sue Schmid kennt die grossen Namen der Countryszene. In Oberhofen stellt sie mit der Countrymusik verbundene Gegenstände von persönlichem Wert aus. Murielle Buchs

Sue Schmid und Jacky an der Bar von Schmids Country Hall of Fame. Die beiden sind schon lange befreundet. Foto: Murielle Buchs

Unzählige Bilder von Musikgrössen der amerikanischen Geschichte zieren die Wände des Restaurants Rebleuten in Oberhofen: Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Elvis Presley und viele weitere Stars sind vertreten. In Nischen und an der Bar stehen mal ein Banjo, mal Cowboystiefel und -hut, mal texanische Nummernschilder. Die Flaggen der amerikanischen Bundesstaaten Tennessee und Texas komplettieren das Bild. Der Raum ist der amerikanischen Countrymusik gewidmet. «Willkommen in der International Country Music Hall of Fame of Switzerland», sagt Gründerin Sue Schmid voller Stolz.