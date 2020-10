Matten – Ein Leben für die Bienen Sie wünscht sich, dass sie wieder in unseren Wäldern heimisch werden. Petra Studer setzt sich ein für die Honigbienen. Und für einen naturnäheren Umgang mit den faszinierenden Insekten. Hans Peter Roth

«Die Bienen kamen zu mir!» So antwortet Petra Studer auf die Frage, wie sie auf die Bienen kam. Sie zeigt auf einen Ast am Zwetschgenbaum in ihrem Garten in Matten: «Da hing er, eines Abends im Sommer 2016 – ein grosser Bienenschwarm in Herzform.» Noch heute kann die ausgebildete Pflegefachfrau es kaum glauben. Zufall? Fügung? «Wohl beides.» Denn es war im selben Frühling, als sie erstmals den Wunsch hegte, im eigenen Garten einem Bienenvolk ein Zuhause zu geben.

Petra Studer bei ihrer «Warré-Beute», einer Bienenbehausung im eigenen Garten. Foto: Hans Peter Roth