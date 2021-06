Neues Microsoft-Betriebssystem – Ein Leak verrät, was Windows 11 bringt Nächste Woche sollte das neue Windows vorgestellt werden. Nun legt es einen unerwarteten Frühstart hin. Rafael Zeier

Das Internet ist aktuell voll mit Screenshots der durchgesickerten Windows-Version. Foto: Rafael Zeier

Grossereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Aber so hat sich das Microsoft sicher nicht vorgestellt. Nächste Woche will der Konzern nämlich zeigen, wie es mit Windows weitergeht, und dabei einen epochalen Schritt vorwärts machen.

Ganz so überraschend wird die Ankündigung am 24. Juni nun nicht mehr werden. Denn Windows 11, so heisst der Nachfolger von Windows 10 anscheinend, ist bereits im Netz aufgetaucht. Windows-Expertinnen und -Experten stürzen sich gerade auf die Installationsdatei und machen sich auf die Suche nach den spannendsten Neuerungen.

Optik statt Grundlegendes

Im Vorfeld der Windows-Präsentation hat diese Zeitung bereits die sieben wichtigsten Windows-Baustellen mit dem meisten Verbesserungspotenzial aufgelistet. Wie es aktuell aussieht, dürften auch nach dem Anlass nächste Woche die meisten Baustellen Baustellen bleiben.

Tatsächlich mutet das neue Windows 11 mehr wie ein moderneres und hübscheres Windows 10 an. Die auffälligste Neuerung ist dann auch die Taskleiste unten am Bildschirm. Die ist künftig nicht mehr linksbündig, sondern mittig. Der Startknopf wird also nach all den Jahren tatsächlich verschoben.

So sieht das neue Windows 11 wohl aus. Windows-Experte Paul Thurrott zeigt erste Screenshots . Screenshot: Paul Thurrott

Aber keine Panik, findige Techniker haben bereits herausgefunden, wie man ihn wieder an die gewohnte Stelle verschieben kann. Auch die von Windows 8 bekannten Kacheln werden standardmässig nicht mehr angezeigt. Dafür gibt es mehr Widgets und Transparenzeffekte. Und einen neuen Aufstart-Ton:

Wer aber darauf gehofft hat, dass Windows nun endgültig in der Neuzeit angekommen ist, wird wohl enttäuscht. Windows-Kenner Paul Thurrott hat bereits wieder Uralt-Menüs gefunden, die den sonst eleganten ersten Eindruck trüben:

Trotzdem darf man aus vielerlei Gründen auf das neue Windows 11 und die Veranstaltung vom 24. Juni gespannt sein. Einerseits ist nicht ausgeschlossen, dass die im Netz aufgetauchte Version nicht die finale ist. Schliesslich wird mit Windows 11 erst im Herbst gerechnet.

Und dann ist da noch die Hoffnung, dass Microsoft nicht nur neue Software, sondern auch ein neues Gerät dazu zeigt. Schliesslich ist mit Panos Panay nun der Surface-Chef zum ersten Mal auch für Windows verantwortlich (Surface-Chef wird Windows-Chef).

Die Gelegenheit, sein erstes Betriebssystem auch auf einem dafür idealen Gerät zu zeigen, wird er sich doch kaum nehmen lassen?

Microsoft zeigt das neue Windows am 24. Juni um 17 Uhr. Wir werden den Event mit einem Liveticker begleiten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.