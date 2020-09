Diebstahl in Roggwil – Ein Langfinger zwischen parkierten Autos Am Birkenweg ist in der Nacht auf Dienstag ein Dieb angehalten worden. Er soll Wertgegenstände aus Fahrzeugen entwendet haben.

Ein junger Mann hat in Roggwil Wertsachen aus mehreren Autos geklaut. Foto: iStock

In Roggwil haben sich Anwohner am Dienstag um 4 Uhr morgens bei der Polizei gemeldet: Ein Mann schlich am Birkenweg verdächtig um parkierte Autos herum, wie die Kapo mitteilt. Eine Patrouille kontrollierte kurz darauf einen 19-Jährigen, der der Beschreibung entsprach. Er trug Wertsachen auf sich, deren Herkunft er nicht glaubwürdig darlegen konnte.

Auf der Polizeiwache stellte sich heraus, dass er die Wertgegenstände aus den parkierten Fahrzeugen entwendet hatte. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ihm werden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen zur Last gelegt, er wird angezeigt. Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau sind durch die Kapo weitere Ermittlungen im Gange.

sog